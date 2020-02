I PENTASTELLATI

VENEZIA All'interno del Movimento 5 Stelle continua l'attesa per la chiusura della prima fase delle regionarie. La scadenza del deposito delle autocandidature era stata dapprima fissata alle 12 del 10 febbraio e successivamente posticipata alle 12 del 13 febbraio, ma ieri è stata nuovamente rinviata alla fine della giornata. A meno di ulteriori slittamenti, dunque, oggi Rousseau potrebbe dare riscontro della conclusione, dopodiché si svolgeranno le presentazioni sui territori e infine la votazione da parte degli iscritti.

AM O PM

Avviata lo scorso 29 gennaio, la procedura di acquisizione delle disponibilità a candidarsi come consiglieri regionali del Veneto (così come di Campania, Liguria, Marche, Puglia e Toscana) sarebbe dovuta terminare lunedì. Quel giorno però il team di Rousseau aveva annunciato attraverso i propri canali la necessità di andare «incontro alle esigenze di tanti che ci hanno scritto in questi giorni per chiedere una proroga delle candidature a causa di una difficoltà nel reperire i certificati richiesti in tempo», spostando il limite «alle ore 12:00 di giovedì 13 febbraio 2020». Si era pensato che si trattasse delle ore 12 am, ma a quanto pare erano invece le 12 pm... O, più semplicemente, è stato semplicemente deciso di allungare ancora il tempo utile da mezzogiorno a mezzanotte, come si può leggere sul Blog delle Stelle: «Il termine per la chiusura delle candidature per le regionarie di Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto è stato prorogato a giovedì 13 febbraio alle ore 23:59».

GLI USCENTI

Aspettando i dati ufficiali, per ora è stata confermata dai diretti interessati la ricandidatura degli uscenti veneti Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel. Puntano quindi ad un'altra legislatura tre dei quattro componenti del gruppo consiliare in carica dal 2015. Se non ci saranno sorprese dell'ultimissimo minuto, invece, l'attuale leader Jacopo Berti dovrebbe fermarsi qui, magari per giocarsi la possibilità di un secondo mandato alle Politiche. Di sicuro, ultimata questa prima parte delle regionarie, scatterà la seconda fase con le graticole nelle varie province, per consentire agli elettori di conoscere i candidati e permettere al collegio dei probiviri e al comitato di garanzia di verificare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. Il voto era stato annunciato «nell'ultima settimana di febbraio». (a.pe.)

