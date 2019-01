Audi investe su Cortina per la tutela dell'ambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARTNERSHIPBELLUNO Audi accende il motore: Cortina può viaggiare spedita verso i Mondiali 2021. E, perché no, anche verso la candidatura olimpica. Non in macchina, ma con un gioco di squadra che guarda alla tutela ambientale e alla costruzione di un vero e proprio sistema. Che punta a creare valore aggiunto attraverso la mobilità sostenibile. Non solo glamour, insomma. La perla delle Dolomiti ha trovato nel noto brand automobilistico un alleato fidato in grado di condurre la località sciistica anche oltre l'impegno iridato e le possibili...