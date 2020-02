VENEZIA Ieri ottantamila persone e oggi, per uno dei giorni clou del Carnevale 2020, a Venezia ne sono attese almeno altrettante, con la quota di centomila pronta a essere sforata fin dalla mattina. Perché oggi, alle 12, in Piazza San Marco andrà in scena il volo dell'Angelo dal campanile di San Marco fino al palco installato tra le Procuratie e che guarda la Basilica. La Piazza - che sarà controllata dall'alto da cecchini pronti a intervenire in caso di rischio per la sicurezza - avrà una capienza massima di 23 mila persone e l'accesso verrà garantito da dei varchi alle bocche di piazza dove verranno controllati zaini e borse di chi vorrà assistere, occhi al cielo, allo spettacolo.

Vietato portare in Piazza alcol, coriandoli di plastica e spray al peperoncino. Dopo il volo dell'Angelo (quest'anno interpretato da Linda Pani, eletta Maria del Carnevale 2019) Piazza San Marco tornerà ad accesso libero per il resto della manifestazione che proseguirà con l'elezione della maschera più bella del giorno, musica e aperitivi.

Intanto ieri Venezia ha visto andare in scena uno dei principali appuntamenti del Carnevale, il corteo delle dodici Marie (le dodici bellezze del Carnevale, tradizione che si tramanda dal Doge) che da Castello ha raggiunto il palco di Piazza San Marco. Non è stato necessario invece l'uso delle transenne per incanalare il traffico pedonale e che, con ogni probabilità, verranno installate questa mattina soprattutto nelle zone nevralgiche della città.

A garantire la sicurezza ci saranno anche cento agenti di polizia inviati da Roma e che poggeranno su un sistema di telecamere per prevenire i borseggi nelle calli. Già venerdì, due borseggiatori sono stati arrestati dalla polizia locale.

