Ater, via libera della commissione al regolamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Il nuovo regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica può essere definitivamente varato dalla Giunta. Ieri mattina è arrivato, a maggioranza, il parere favorevole della commissione Territorio, al termine delle audizioni delle organizzazioni sindacali e del coordinamento degli inquilini Ater, che hanno anche manifestato fuori da Palazzo Ferro Fini. I rappresentanti degli assegnatari hanno però chiesto invano altre modifiche al testo, come la riduzione da 40 a 10-15 euro del canone minimo per le famiglie povere,...