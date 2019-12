Ater, ufficiali le modifiche ai canoni popolari

IL TESTO

VENEZIA Case popolari e nuovi canoni di locazione, sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto ieri è stata pubblicata la delibera con i correttivi introdotti dopo le proteste degli inquilini e gli interventi dell'opposizione a Palazzo Ferro Fini. Modifiche che hanno portato da 5.823 a 269 le famiglie a rischio sfratto nel giro di due anni, avendo alzato le soglie di reddito e di patrimonio e verificato i casi anomali. Attenzione, però, perché i provvedimenti sul Bur sono due: c'è la delibera 1919 del 17 dicembre e c'è il Regolamento numero 4 del 19 dicembre che riporta tutti i dati, dai valori dell'Isee-erp al canone minimo fissato in 40 euro.

LE TASSE

Intanto l'assessore regionale alle Politiche sociali e all'edilizia pubblica residenziale, Manuela Lanzarin, punta il dito nei confronti del decreto fisco e della connessa legge di stabilità statale che ha confermato l'applicazione di Imu-Tasi e Ires anche agli enti di edilizia residenziale pubblica (Ater e municipalizzate). «Peccato - dice Lanzarin - la manovra approvata dal Parlamento con fiducia incrociata, non solo riempie di tasse il paese, ma affossa anche le possibilità di investire e riqualificare il patrimonio di case popolari per i meno abbienti. In Veneto il peso dell'Imu per gli enti che gestiscono i 40 mila alloggi del patrimonio di edilizia residenziale pubblica vale circa 8 milioni di euro l'anno, una cifra che consentirebbe ogni anno la ristrutturazione e riqualificazione di almeno 160 alloggi. Se si calcola che la Regione Veneto riceve nel quinquennio da Stato e Ue poco più di 50 milioni di fondi pubblici per programmi e interventi di rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico, risulta che in pratica i piani di investimento di Ater, Comuni e municipalizzate sono vanificati dagli esborsi per l'imposizione fiscale sugli immobili».

