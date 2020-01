AstroSamantha lascia l'Aeronautica A Istrana il saluto della sua base

IL CASO

TREVISO Astrosamantha lascia l'Aeronautica Militare. Diciannove anni di servizio, in pratica la ferma obbligatoria per gli ufficiali formati nei corsi dell'Accademia, possono bastare per Samantha Cristoforetti, 42 anni, la prima donna italiana astronauta ad effettuare un volo nello spazio. Ne l 2014 ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale rimanendoci per 199 giorni. E adesso, raggiunto il grado di capitano, abilitata come pilota combat ready sui cacciabombardieri Amx, ha però deciso che quella dello spazio sarà la sua unica missione, oltre che professione. In questi giorni è attesa alla base di Istrana del 51° Stormo, suo reparto d'appartenenza, per il saluto alla bandiera e il definitivo addio all'arma, prassi per tutti i militari che lasciano.

Sui tempi della sua uscita dalla forza armata non ci sono però certezze. La cerimonia d'addio non sarà pubblica, ma strettamente ristretta ai vertici del 51° e, forse, al comandante di Stato Maggiore dell'Aeronautica generale Alberto Rosso. Potrebbe anche avvenire anche oggi, ma i vertici del 51° non confermano, precisando solo che Cristoforetti è attesa a Istrana nei primi giorni di gennaio. Ma si tratta di formalità. Il 31 dicembre è stato il suo ultimo giorno da ufficiale, ieri è diventata una civile a tutti gli effetti. Il saluto della bandiera è solo il sigillo alle ultime pratiche burocratiche da espletare direttamente nel reparto di appartenenza.

Sarà la stessa Cristoforetti a spiegare il perché della sua decisione sempre che, ovviamente, lo dovesse ritenere necessario. Da ambienti vicino allo Stato Maggiore fanno sapere che non c'è nessun attrito con l'Aeronautica alla base di questo divorzio. La diretta interessata si è limitata a parlare di «Motivi personali», senza andare oltre. Di certo Cristoforetti non pare intenzionata a rinunciare alle spedizioni spaziali. Di recente ha parlato dei suoi programmi con l'Esa, l'Ente Spaziale europeo e con l'Agenzia Spaziale italiana. «Nei prossimi 20 anni ci aspettano cose molto interessanti in merito all'esplorazione umana nello spazio», ha spiegato in una delle ultime uscite pubbliche, rivelando il suo desiderio di mettere piede sulla Luna se mai si dovesse organizzare un'altra spedizione dopo quelle degli anni Settanta del Novecento.

Cristoforetti è diventata pilota militare nel 2001 entrando nella linea Amx e approdando al 51° Stormo, uno dei reparti di punta dell'Aeronautica Militare e impegnato con uomini e mezzi in praticamente tutti i principali scenari internazionali degli ultimi vent'anni. Ma il suo obiettivo era quello di andare nello spazio come astronauta. Dopo selezioni durissime, la chiamata è arrivata nel 2009, quando venne scelta per il programma di addestramento per gli astronauti dell'Esa. Nel 2014 è invece diventata la prima italiana ad effettuare un volo spaziale come componente dell'equipaggio della missione Futura, che raggiunse la Stazione Spaziale internazionale in orbita attorno alla Terra, rimanendoci per circa sei mesi. La sua carriera spaziale continuerà, i progetti che attendono Cristoforetti sono tanti. Ma li realizzerà senza le stellette.

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

