È la ciclovia Bike to Coast che corre per 131 km sul vecchio tracciato ferroviario, affacciato al mare, che portava da Martinsicuro a San Salvo, in Abruzzo, ad aver vinto l'Italian Green Road Award, ideato dalla rivista on line di cicloturismo Viagginbici.com. La prima edizione di questo Oscar delle piste ciclabili è stato assegnato ieri, a Verona a Cosmobike. A presentarlo Ludovica Casellati, ideatrice dell'Italian Green Road Award assieme alla conduttrice televisiva Tessa Gelisio, mentre Renato di Rocco, presidente della Federazione ciclistica italiana, ha consegnato il prestigioso riconoscimento assieme al padrone di casa, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il Veneto era in gara con la ciclabile Treviso-Ostiglia. Il premio vuole mettere in luce i migliori percorsi e i territori che sono riusciti a realizzare e valorizzare al meglio le vie verdi, con servizi in grado di consentire lo sviluppo del cicloturismo. «L'Italian Green Road Award - spiega Casellati - nasce dall'esigenza di valorizzare tutte le vie verdi e i percorsi ciclopedonali italiani per renderli noti al grande pubblico. Solo così potranno essere patrimonio di tutti».

M.R.

