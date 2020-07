PADOVA Sgominata dai carabinieri la banda dei bancomat. È di 9 arresti il bilancio dell'operazione con cui l'Arma di Padova ha individuato i presunti responsabili di una serie di assalti con esplosivo agli sportelli automatici di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Oltre 100 i militari coinvolti e una dozzina i sequestri. Le ordinanze di custodia sono state emesse dal gip di Padova su richiesta del pm Benedetto Roberti. L'indagine nei confronti del gruppo criminale era iniziata lo scorso anno. Al blitz di ieri hanno preso parte anche uomini delle unità antiesplosivo del nucleo cinofili di Torreglia. Gli arrestati sono stati rintracciati in varie province del Veneto. Uno soltanto al Sud Italia: Maich Gabrieli, un 43enne sinto residente nel Vicentino, acciuffato a Gallipoli mentre era in vacanza con la famiglia. Gabrieli è uno dei membri della banda che nel luglio 2005 insieme ad altri giostrai, prese d'assalto la gioielleria Piras ad Abano Terme: una rapina dall'esito drammatico, perché il proprietario Gianfranco Piras venne ucciso nel conflitto a fuoco con i banditi. In quell'occasione perse la vita anche uno dei componenti del commando, Emanuele Crovi. Dopo 13 anni di carcere, Gabrieli era tornato in libertà nel 2018. «Mi congratulo con i carabinieri di Padova per questa operazione, che assicura alla giustizia una banda che ha terrorizzato i nostri territori», ha dichiarato il governatore Luca Zaia.

