Asiago Dop rafforza vendite e quotazioni: 1,5 milioni di forme

IL BILANCIOASIAGO (VICENZA) Il formaggio Asiago Dop rafforza vendite e quotazioni, in controtendenza rispetto al comparto dei semiduri. Questi i dati più significativi del bilancio 2018 presentato ieri all'assemblea dei soci del Consorzio di tutela: una crescita costante per entrambe le tipologie con 1.582.108 forme totali, scorte ai minimi storici, incremento delle vendite in Italia sia in quantità (+1,6%) che a valore (+1,7%) e importanti successi nella difesa internazionale in Cina, Giappone e Messico. Così si chiude il mandato del...