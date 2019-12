Armi modificate, i test sulla strada del paese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLONGARONE Chiusa la strada, fuori i bersagli in cartone e i fucili modificati. E via a sparare. Avrebbero trasformato una via del paesino di montagna in un vero e proprio poligono in cui fare fuoco per tarare le armi modificate e testarne così la funzionalità. Per due amici, martedì, al termine delle perquisizioni, sono scattate le manette. Già liberi, con il solo obbligo di firma tre volte alla settimana, da ieri mattina. Nei guai con l'accusa di favoreggiamento una terza persona.LA VICENDALe segnalazioni risalgono all'inizio...