Appendino: adesso andiamo avanti

TORINO Il primo sì a Chiara Appendino (foto) è arrivato dal Consiglio Metropolitano di Torino, che ha raccolto in un solo documento due mozioni (M5S da una parte e centrodestra più centrosinistra dall'altra) e lo ha approvato all'unanimità. «Adesso andremo avanti», ha detto la sindaca, che ha tempo fino al 31 marzo per mandare la lettera con la manifestazione di interesse della Città. E il sì del Consiglio Metropolitano ha riguardato la manifestazione d'interesse, non la candidatura - ha precisato Appendino. Intanto Beppe Grillo ha...