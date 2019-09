CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Appassionato urbanista, intellettuale, anche polemico e difensore dell' interesse comune, sempre incline all'ironia. Un sorriso - raccontano - che non lo ha abbandonato mai, anche nelle ultimissime ore. Edoardo Salzano, Eddy per tutti, è morto nella notte tra domenica e lunedì, all'ospedale di Venezia, dove era ricoverato da qualche giorno. Avrebbe compiuto 90 anni il 5 febbraio. Nato a Napoli, si era laureato in ingegneria a Roma, dove aveva iniziato una brillante carriera accademica. Qui aveva debuttato anche in politica, come consigliere...