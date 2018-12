Anziani soli, ci pensa il nipote acquisito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIALEPADOVA Scacco alla solitudine nella terza età. Una luce in fondo al tunnel per le decine di migliaia di anziani veneti che vivono soli, ai margini, orfani di una persona di cui fidarsi. Senza un amico. «Possiamo permetterci di diventare vecchi e di restare a casa, mantenendo il diritto ad avere una famiglia e una rete di relazioni significative? Per la onlus Anziani a casa propria la risposta è un netto sì: economico, sociale, etico. Con le potenzialità dell'affido dell'anziano e dell'adulto in difficoltà creiamo un futuro di...