Antonio Guadagnini si presenta così: «Con passione e tenacia, per l'autogoverno del Veneto». Il candidato presidente del Partito dei Veneti, lauree in Economia e in Filosofia a Venezia, è un uomo del Grappa: è nato a Bassano (compirà 54 anni martedì) ed è stato vicesindaco di Crespano («L'esperienza amministrativa mi è servita per conoscere nel dettaglio la macchina burocratica dello Stato italiano»). Ecco, vista quella, Guadagnini ha deciso: «Dopo essermi reso conto dell'impraticabilità del percorso di riforma del sistema pubblico italiano, mi batto per far sì che i veneti possano esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione». Consigliere regionale uscente, eletto nel 2015 con la lista Indipendenza Noi Veneto a sostegno di Luca Zaia e poi diventato capogruppo della formazione Siamo Veneto, nel corso della legislatura il vicentino si è progressivamente allontanato dalla maggioranza. Attorno al suo progetto politico si sono aggregate nove realtà della galassia venetista: «Movimenti che hanno deciso di mettere da parte rivalità e particolarismi e fare un passo in avanti. Siamo riusciti così a dar vita all'alternativa, l'unica, che i veneti hanno al sistema partitocratico italiano». (a.pe.)

