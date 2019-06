Anna, la mamma che non poteva avere bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIANon sa nemmeno lei quanti figli abbia. E non ricorda quanti dei suoi 88 anni abbia trascorso in ospedale. Anna Scomparin è una donna fortissima. La sua vita si è svolta quasi interamente nel raggio di 50 chilometri tra Jesolo, Biancade, Silea e Lido di Venezia, con un'unica eccezione: un viaggio a Lourdes per chiedere aiuto alla Madonna. E che sia arrivata alla soglia dei novant'anni, nonostante i mille problemi fisici e un numero imprecisato di delicate operazioni chirurgiche, potrebbe sembrare un miracolo. Ma una grossa mano...