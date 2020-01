«Anci sedeva a quel tavolo ora studiamo i correttivi per i nuovi stanziamenti»

Achille Variati, sottosegretario all'Interno con delega agli Enti locali, è stato per quindici anni sindaco di Vicenza. Una città che nel 2020, in base ai nuovi meccanismi di riparto del Fondo di solidarietà comunale, perderà 207.297,15 euro rispetto al 2019. «Posso capire la protesta di Mario Conte, presidente di Anci Veneto, però c'è un però...», dice.

Però...?

«Normalmente i criteri di calcolo vengono fissati dal ministero dell'Economia di concerto con l'Anci, dopodiché il ministero dell'Interno ha la funzione, per così dire, di ufficiale pagatore. Quindi comprendo il ragionamento del presidente Conte, però temo che manchi un collegamento all'interno dell'Associazione dei Comuni, tra il livello regionale e quello nazionale. Credo che bisognerà colmare questa lacuna, per poter affrontare il problema nella sua completezza».

Intende dire che l'Anci, nella sua articolazione complessiva, deve contemperare le esigenze di tutti i Comuni, virtuosi e spreconi?

«Indubbiamente un'associazione nazionale deve necessariamente avere una visione nazionale. Però forse qualche collegamento in più non guasterebbe, per far valere la posizione veneta rispetto alle altre. Vedo che Conte tuona contro il Governo, ma forse farebbe bene a confrontarsi con il presidente nazionale Antonio Decaro, che sedeva a quel tavolo. Le modalità di concertazione sono prassi da anni e anni, non si tratta di una novità di questo Governo».

Detto ciò, nel merito i Comuni del Veneto si sentono penalizzati: cosa risponde?

«Ora studierò il testo dell'accordo, per capire quale criterio ha avuto un peso negativo nel riparto verso i municipi veneti. Credo che ci potrebbero essere dei margini di intervento con i prossimi stanziamenti in arrivo, 100 milioni nel 2020 e altri 200 nel 2021, portati dall'ex decreto 66 sulla spending review. Da quanto mi risulta, questa dotazione deve ancora andare in Conferenza Stato-Città, per cui in quella sede si potrebbe agire sui meccanismi di calcolo. Mi farò parte diligente nel prendere contatto con Conte, perché su queste cose bisogna fare squadra. Non servono le polemiche del sindaco leghista contro il Governo in cui non c'è più la Lega, sarebbe troppo facile risolvere i problemi così...». (a.pe.)

