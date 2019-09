Anche Verona si libera della plastica: solo piatti e posate biodegradabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERONA Nel giorno di Greta Verona lancia la sua sfida plastic free. Proprio mentre in città sfilava il corteo degli studenti che, come in tutto il mondo, ieri hanno scioperato dalla scuola per il clima sullo stile della 16enne svedese Greta Thumberg, dall'amministrazione comunale scaligera arrivava una presa di posizione nettamente ambientalista: il sindaco Federico Sboarina, gli assessori all'ambiente Ilaria Segala e al commercio Nicolò Zavarise, il presidente di Confesercenti Verona Paolo Bissoli ed i consiglieri Paola Bressan e Roberto...