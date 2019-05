Anas investe sulla Romea La Mestre-Orte? Resta nel cassetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE La Mestre-Orte è destinata a rimanere in un cassetto. In compenso per la statale 309 Romea si prepara una lunga stagione di cantieri per la sicurezza stradale: sono 81 gli interventi di manutenzione ordinaria in programma da parte dell'Anas con un impegno di spesa di 361,52 milioni di euro. Lo ha annunciato ieri, nel corso del Question Time alla Camera, il sottosegretario alle Infrastrutture Michele Dell'Orco, in risposta a un'interrogazione del deputato veneziano Nicola Pellicani (Pd). Il progetto della superstrada a pedaggio...