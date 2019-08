Amore gay ostacolato, botte tra le famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIOLENZAPADOVA Notte di violenza sabato a Padova. A due passi da Prato della Valle si è scatenata una faida tra famiglie tunisine, per contrastare l'onta di un amore gay tra due ragazzi poco meno che trentenni. I due sono arrivati in Italia con la speranza di vivere liberamente la loro omosessualità, che in patria è punita anche con tre anni di reclusione in carcere. Uno dei due innamorati è stato accoltellato da tre cugini del compagno, proprio nel cuore di una Padova animata dalla movida di un torrido sabato sera di agosto....