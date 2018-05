Amianto, la Cassazione conferma le accuse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIESTE Il tempo ha fatto il suo corso: due imputati ultranovantenni sono deceduti, per certi reati è scattata la prescrizione. Ma dalle motivazioni della sentenza della Cassazione, pubblicate ieri, risulta sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio sulla strage dell'amianto allo stabilimento di Monfalcone di Italcantieri, ex controllata giuliana di Fincantieri, avvenuta fra il 1960 e il 1985: in tutto 87 casi, di cui 84 letali. Il verdetto si riferisce al cosiddetto processo uno, che fra il Tribunale di Gorizia e la Corte d'Appello di...