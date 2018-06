CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEVENEZIA Scontro tra Pd veneto e l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin sulla qualità dell'aria. «Finora la Regione ha stanziato briciole e infatti non c'è stato alcun effetto positivo» attacca Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito democratico, smorzando gli entusiasmi per i nuovi contributi, destinati a chi decide di rottamare e sostituire le vecchie stufe o auto inquinanti, 500mila euro per ciascun fondo. «Lo scorso anno per rottamare le vecchie vetture stanziarono 800mila euro, terminati in pochi...