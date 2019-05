CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEVENEZIA In totale 21 milioni di euro per interventi di sistemazione idraulico-forestale. A tanto ammonta lo stanziamento per il programma 2019 approvato dalla Giunta regionale del Veneto, con una particolare attenzione alle zone devastate dal maltempo dello scorso autunno nel Bellunese.«Il criterio di definizione delle opere previste nel piano annuale spiega Giampaolo Bottacin, assessore all'Ambiente e alla Difesa del suolo - oltre a tenere conto di quanto previsto dalla legge Forestale regionale, tiene in considerazione le esigenze...