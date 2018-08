CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEROMA Il ministero dell'Ambiente vuole rivedere i limiti per gli scarichi dei Pfas, le sostanze chimiche responsabili di un grave inquinamento delle falde acquifere in Veneto, ma rilevate anche in altre regioni. A settembre verrà convocato un tavolo tecnico urgente fra le Regioni interessate, le Arpa regionali e gli istituti di ricerca in materia (Cnr, Istituto superiore di sanità e Ispra). Il gruppo di lavoro dovrà definire i valori limite nazionali. Al momento, in Italia non ci sono limiti per questi composti, salvo che in...