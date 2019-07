AMBIENTE MESTRE Confindustria Veneto, insieme a tutte le proprie Associazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEMESTRE Confindustria Veneto, insieme a tutte le proprie Associazioni Territoriali, lavora nell'ambito del Tavolo tecnico ambiente Regione-Confindustria Veneto, per affrontare le criticità del sistema della gestione dei rifiuti industriali.La produzione dei rifiuti industriali, in Veneto, si attesta sulle 14,5 milioni di tonnellate annue (il 93% sono rifiuti non pericolosi) di cui il 78% viene avviato a recupero sia di materia che di energia mentre il restante 22% viene gestita tramite smaltimento. Ed è proprio su quest'ultima...