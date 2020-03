IL CASO

VENEZIA Quattro lettere. Nessuna risposta. Il Veneto, attraverso l'assessore all'Ambiente Gianpaolo Bottacin, continua a chiedere al Governo, nella persona del ministro all'Ambiente Sergio Costa, cosa intende fare per mettere in sicurezza il territorio in caso di esondazioni del fiume Piave, ma da Roma non è finora arrivato un solo cenno di riscontro. Quattro solleciti che paiono essere finiti nel cestino delle immondizie.

IL PERICOLO

Peccato che la questione del Piave sia estremamente seria. Quello che la Regione Veneto vuole sapere è se il Governo ha deciso di abbandonare l'intervento chiamato Grave di Ciano, cioè il progetto del bacino di laminazione e, nel caso, se ha ipotesi alternative. Perché, dovesse capitare una piena, sarebbero guai.

Le lettere di Bottacin a Costa sono datate 23 gennaio, 28 gennaio, 10 febbraio, 3 marzo. L'assessore ha ricordato che, dopo l'alluvione del 2010, la Regione Veneto ha predisposto un piano di interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al cui interno si trova la realizzazione del bacino di laminazione in località Grave di Ciano, nel comune di Crocetta del Montello (Treviso, previsto da tempo dal Governo. Questo invaso sarebbe fondamentale per limitare i colmi di piena del Piave «per salvaguardare la vita di oltre 300mila persone interessate dal rischio esondazione». «Ad oggi - ha ricordato Bottacin - oltre agli interventi manutentivi effettuati dalla Regione per circa 108 milioni di euro, non è ancora stato realizzato nessun intervento in grado di abbattere i colmi di piena con rilevante efficacia nel bacino del fiume Piave, a differenza degli altri principali bacini fluviali del Veneto».

LO STOP

I soldi per il Grave di Ciano ci sarebbero, stanziati nell'autunno 2017 dal Governo Gentiloni. Solo che poi si è innescato un dibattito che coinvolge Comuni, associazioni ambientaliste, cittadini, tanto che i prefetti di Venezia e Treviso hanno convocato un incontro il 9 dicembre 2019 e poi lo scorso 19 febbraio. E siccome le forze politiche non sono estranee al confronto, la Regione vorrebbe capire come intende muoversi il ministro dell'Ambiente. «I progetti attuali - ha scritto Bottacin a Costa - sono basati su studi e ricerche di primari centri studi e su consistenti approfondimenti operati dall'Autorità di Distretto, organismo sovrinteso dal ministero da lei presieduto». Quindi, se un organismo del ministero dice che il bacino di laminazione va fatto, perché il ministero non ne dà il via libera? Forse il ministero ha cambiato idea? Ha delle ipotesi alternative?

LA DOMANDA

Tutte queste domande sono contenute nella lettera di Bottacin del 23 gennaio, poi ribadite nelle successive tre missive, tenuto conto che la Regione non può entrare nel merito della pianificazione operata dall'Autorità di Distretto e dal Governo. «Ciò che ci interessa - ha scritto l'assessore al ministro - è mettere in sicurezza il fiume e le popolazioni rivierasche. Credo che questa sia anche la sua preoccupazione e pertanto mi attendo una risposta chiarificatrice». Risposte, per ora, manco mezza.

Al.Va.

