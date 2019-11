Alloggi Ater, la soglia sale a 36mila euro Medici specializzati, multe a chi se ne va

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOVENEZIA Approvato il Defr, è iniziato ieri in consiglio regionale del Veneto il dibattito sul Collegato alla legge di stabilità regionale 2020. E non sono mancate le novità. La principale è che sarà alzata la soglia di reddito per restare nelle case dell'Ater: da 20mila euro all'anno a 36mila euro. E siccome questo comporterà un aumento degli affitti, aumenteranno anche gli introiti nelle casse della Regione: più 30mila euro nel 2021, più 60mila nel 2022.L'altra notizia riguarda i medici: i laureati che usufruiranno delle...