CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alle elezioni regionali del Veneto nel 2020 il Partito Democratico dovrebbe rinunciare al proprio simbolo e sostenere una grande lista civica con un candidato governatore giovane, per quanto non alle prime armi, capace di porsi in alternativa alla Lega di Luca Zaia.La proposta choc arriva da Gianni Dal Moro, deputato veronese alla terza legislatura, di professione imprenditore nel settore dei servizi, per dieci anni capo della segreteria di Enrico Letta, all'ultimo congresso di partito sostenitore di Matteo Renzi ma che, a differenza dell'ex...