«Allarmi trascurati: noi dell'antimafia venivamo derisi»

VENEZIA «Noi della commissione antimafia venivamo derisi in Veneto, invece purtroppo avevamo ragione». È pacato ma perentorio Alessandro Naccarato, ex deputato del Pd e componente dell'organismo parlamentare di inchiesta, nel commentare l'inchiesta su Eraclea: «Finalmente ci sono stati arresti importanti che confermano segnalazioni e analisi che avevamo fatto in pochi in passato. In particolare ricordo che la commissione antimafia, ora tirata impropriamente per la giacchetta, era già venuta in Veneto nel 2015. La presidente Rosy Bindi e...