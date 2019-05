Allarme sulla Ferrovia, sei vagoni fuori controllo per 20 chilometri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Sei carri merci in sosta nello scalo della stazione di Udine, all'improvviso, ieri verso mezzogiorno si sono mossi e hanno cominciato a marciare da soli verso la linea che collega il capoluogo friulano a Trieste. Per fortuna nessuno si è fatto male. Resta il fatto che quei vagoni, senza nessuno a comandarli, si sono messi in moto e hanno percorso una ventina di chilometri, fino a raggiungere una zona fra Capriva e Cormons, ormai in provincia di Gorizia, dove si sono bloccati verso le 15.10. I vagoni sono stati poi recuperati...