Allarme smog in Veneto, aria buona in Friuli

VENETO In Veneto negli ultimi giorni i livelli di polveri sottili PM10 sono cominciati a salire, portandosi rapidamente ben al di sopra del limite giornaliero (50 g/m3). Lo rileva l'Arpav nel primo bollettino dell'anno, diffuso ieri.

Nelle zone di Rovigo, Este, Legnago e Cittadella è stato raggiunto il livello di allerta 1 arancione, ovvero quattro giorni consecutivi del valore limite giornaliero. Mercoledì le concentrazioni hanno oltrepassato il doppio del valore limite giornaliero in alcune stazioni: Venezia-Parco Bissuola (125 g/m3), Venezia-Tagliamento (162 g/m3), Padova-Mandria (121 g/m3), Padova-Arcella (125 g/m3), Padova-Granze (117 g/m3) e Rovigo-Centro (109 g/m3). Anche nei prossimi giorni, almeno fino a buona parte di sabato, la situazione è destinata a perdurare. Tra la serata di domani sabato e domenica l'ingresso in quota di correnti più fredde potranno determinare una riduzione dell'inversione termica e un rinforzo dei venti con locali effetti di Foehn almeno in alcune valli e sulla pedemontana.

Il Friuli Venezia Giulia, invece, si conferma essere una regione con una discreta qualità dell'aria, sia in confronto con le vicine regioni della pianura Padana, sia con le regioni dell'est Europa e dei Balcani. Lo rileva l'Arpa: nel 2019 valori relativamente elevati di polveri si sono avuti solo nella pianura occidentale, mentre i superamenti della soglia giornaliera di ozono si sono avuti su tutta la pianura e costa, comunque in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti. A indicare un miglioramento della qualità dell'aria, i dati dell'ultimo quinquennio rispetto ai due quinquenni precedenti (dal 2005 al 2009 e dal 2010 al 2014), soprattutto per quanto riguarda le concentrazioni di polveri.

