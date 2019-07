Allarme lupi, l'80 per cento del bestiame non è protetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FONDIVENEZIA La Regione Veneto raddoppia i fondi regionali messi a disposizione quest'anno per la prevenzione delle predazioni da lupi e altri grandi carnivori. Ieri la giunta ha approvato la proposta dell'assessore all'Agricoltura Giuseppe pan di assegnare ad Avepa ulteriori 62 mila euro, portando così quest'anno a 120 mila euro le risorse del fondo regionale per la prevenzione dei danni causati a greggi e mandrie dall'assalto dei grandi carnivori. I NUMERINel primo semestre 2019 gli attacchi del lupo in Veneto hanno causato la morte di...