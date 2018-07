Allarme di Zaia: siamo senza maestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAVENEZIA Il giorno in cui il governatore del Veneto, Luca Zaia, prendeva carta e penna per dire al ministro dell'Istruzione che senza maestre il prossimo settembre sarà a rischio il regolare inizio dell'anno scolastico, la vicina Provincia autonoma di Bolzano annunciava nuove assunzioni di insegnanti. Peraltro, a tempo indeterminato. Nelle regioni a statuto speciale funziona così. In quelle a statuto ordinario, come il Veneto, si possono solo lanciare appelli e sperare nella capitale.LA LETTERAIeri il governatore Zaia ha scritto al...