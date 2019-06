Alitalia fa ritardare il grillino: il leghista diventa conduttore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIETRO LE QUINTEdal nostro inviatoSUSEGANA (TREVISO) L'appuntamento per l'inaugurazione era alle 11, ma alle 11.30 il ministro Danilo Toninelli non era ancora arrivato a Ponte della Priula. Così il governatore Luca Zaia ha deciso di salire sul palco a intrattenere il pubblico, non certo pagante ma parecchio impaziente, anche per via del caldo torrido. «Tutta colpa di Alitalia», hanno poi spiegato i due.AL MICROFONO Il programma del cerimoniale prevede che sia Zaia ad accogliere Toninelli. Informato del ritardo del pentastellato, il leghista...