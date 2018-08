Alessandra cambia sesso e racconta tutto su Youtube

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVITTORIO VENETO (TREVISO) Basta nascondersi. È con questo imperativo diventato da 16 mesi la stella polare della sua esistenza che Alessandro Lorenzi, all'anagrafe Alessandra, ha deciso di aprire un canale Youtube per raccontare passo dopo passo il suo percorso di cambiamento di sesso da donna a uomo. O meglio, come spiega lui stesso, la sua rinascita. Ventinovenne di Vittorio Veneto, laureato in relazioni pubbliche con il papiro al femminile, consulente di comunicazione sociale, Alessandro Lorenzi ha deciso di condividere la propria...