Alberi rasi al suolo, vertice a Roma A vuoto le aste per vendere i tronchi

IL DISASTROVENEZIA È convocato per domani mattina al ministero dello Sviluppo economico la prima riunione del Tavolo tecnico per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dei boschi colpiti dalle calamità lo scorso 29 ottobre in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. L'obiettivo dell'incontro, spiega una nota, che si terrà alla presenza dei ministri Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro, sarà quello di individuare azioni di supporto a favore dei territori colpiti dal maltempo, che ha provocato ingenti...