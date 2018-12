Alajmo consacra il vino esclusivo per la ricerca della Banca degli occhi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICERCAPADOVA Tremila bottiglie in dieci anni per un'etichetta che non si trova sugli scaffali ma che è appannaggio di quanti vogliono gustare un buon vino anche con gli occhi. E soprattutto per gli occhi.Non poteva che essere presentata il 13 dicembre, accompagnata dalla cucina tristellata di Chef Massimiliano Alajmo con un pranzo benefico al Ristorante Le Calandre, l'ultima e decima annata del Vino Santalucia. Un vino per la vista dal nome evocativo, tratto dalla santa protettrice, nato dieci anni fa per creare un'etichetta speciale...