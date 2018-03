Alajmo apre le Calandre a Milano e in Marocco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHEF STELLATOPADOVA Lo aveva detto Raffaele Alajmo, nel giorno del suo 50. compleanno, due mesi fa, e poi ribadito poche settimane fa in occasione della presentazione dei restauri del Caffè Quadri in Piazza San Marco: «Non ci fermiamo qui. Le dieci insegne che fanno capo alla famiglia sono destinate a crescere di numero». Detto, fatto. Ed ecco che agli otto, fra ristoranti, caffè e bistrot (tre dei quali stellati, per un totale di 5 stelle Michelin e il 29. posto al mondo de Le Calandre nella classifica dei The World's Best Restaurants),...