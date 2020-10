INTERVENTI

VENEZIA Cassa depositi e prestiti ha firmato un contratto di finanziamento con la Regione Veneto, del valore di 35 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio. «Le risorse - spiega una nota di Cdp - saranno destinate per circa 17 milioni a investimenti realizzati direttamente dalla Regione, mentre per oltre 18 milioni contribuiranno agli investimenti in favore di enti locali». Gli ambiti di intervento riguardano la messa in sicurezza del territorio in particolare, la sistemazione degli argini e il miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, la manutenzione straordinaria delle strade, la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali, l'abbattimento di barriere architettoniche e la riqualificazione di immobili pubblici, principalmente scuole e impianti sportivi.

LE OPERE

Tra i molti interventi che riceveranno un contributo, quasi un milione e 700mila euro andrà alla viabilità ciclabile Treviso-Ostiglia, più tranche di 700mila euro per la messa in sicurezza del sistema di corsi d'acqua a Padova e anche a Este, 200mila euro andranno a Rosolina per il consolidamento della barriera di difesa dal mare e altri 200mila a Bibione. E poi ancora 500mila euro e fondi ai vari territori per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua Sile, Muson, Livenza e Piave. Ci saranno 613mila euro come contributo a Veneto Strade per la variante Noale-Scorzè, 500mila euro per la messa in sicurezza della Postumia e altri 500mila per la Noalese.

IL PRESIDENTE

«L'assunzione di responsabilità che siamo certi di saper dimostrare attraverso l'autonomia - afferma il presidente della Regione Luca Zaia - trova conferma nella capacità di indirizzare coerentemente e valorizzare le risorse a beneficio del territorio e dei cittadini, garantendo anche una regia regionale di finanziamento a supporto di progetti presentati da altri enti. In un momento in cui il nostro tessuto economico è già provato dalla pandemia, diviene ancora più strategico intervenire su infrastrutture e ambiente, prevenendo situazioni che potrebbero comportare nuove difficoltà». Per Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp «questo finanziamento rappresenta un sostegno importante all'economia del territorio regionale. Cassa depositi e prestiti rafforza così la vicinanza al Veneto, dove quasi un anno e mezzo fa è stata inaugurata la prima sede territoriale di Verona - e poi conclude - . Oggi più che mai, per favorire la ripartenza c'è bisogno di attenzione all'ambiente e di infrastrutture moderne, sicure ed efficaci».

