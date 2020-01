AGGIORNAMENTI

VENEZIA Cav, Treno delle Dolomiti, biglietto unico per il trasporto pubblico locale: ieri è stata, per tutti questi tre temi, la giornata dei rinvii.

Capitolo Cav: a Roma doveva esserci l'incontro - chiesto dalla Regione Veneto ancora lo scorso novembre - tra il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli e l'assessore regionale Elisa De Berti per parlare del futuro della società che gestisce il Passante di Mestre, con la richiesta di Palazzo Balbi di trasformare la spa in una concessionaria vera e propria, così da poter partecipare alle future gare e diventare, nelle intenzioni del governatore Luca Zaia, il perno della futura, auspicata holding autostradale del Nordest. Peccato che l'incontro, già aggiornato dall'8 al 10 gennaio, sia saltato perché il ministro De Micheli è stato convocato «improvvisamente» a Palazzo Chigi.

Capitolo Treno delle Dolomiti: l'ingegner Helmut Moroder ha chiesto una proroga al 14 febbraio per la stesura del bando di perfettibilità tecnica dell'intervento, la valutazione degli scenari preliminari e l'indirizzo scientifico alla ricerca. I motivi? L'indagine sulla mobilità che doveva essere eseguita dalla Ditta Apollis, per cause impreviste, non è ancora pronta. La proroga è stata accordata con il decreto del direttore della Direzione lavori pubblici, edilizia e logistica n. 15 del 23 dicembre 2019, pubblicato ieri sul Bur.

Capitolo biglietto unico. Qui, come nel gioco dell'oca, si è tornati alla prima casella. È successo che la delibera di giunta dello scorso 17 dicembre che approvava le linee guida per il Sistema di bigliettazione elettronica è stata, per un errore, pubblicata sul Bur per intero, compreso un allegato che doveva restare riservato perché conteneva i codici di sicurezza. Così quella delibera, con un'altra delibera pubblicata ieri sul Bur, è stata sospesa e i tecnici dovranno rilevare la presenza di eventuali criticità in merito alla sicurezza per i Sistemi di bigliettazione elettronica e quindi valutare il da farsi. Morale: si ricomincia da capo. (al.va.)

