«Afa classica e correnti fredde il mix che inguaia la pianura»

«Non è la prima volta che capita un'estate matta: era già successo nel 2014». Lì per lì anche un fisico come Marco Monai, responsabile del servizio meteorologico dell'Arpav a Teolo (Padova), sembra cedere alla tentazione di definirla una stagione pazza. Ma in realtà è ovviamente molto più scientifica la spiegazione che l'esperto dà della grande instabilità che quest'anno caratterizza il Nordest, con un'incidenza particolare sulle quote basse e bassissime: «In montagna ci si può e deve aspettare che arrivi abbastanza di frequente...