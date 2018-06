Addio ai codici colorati in Pronto soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Ho dato incarico ai tecnici di studiare una revisione del sistema di gestione dei Pronto Soccorso (basato sui codici bianco, verde, giallo e rosso) che possa superare la prassi dei codici-colore per rendere più veloce la presa in carico e la cura al malato. Puntiamo a ridurre, se non eliminare, le attese, quanto meno quelle che non dovrebbero esserci. La perfezione non esiste, ma alla perfezione bisogna sempre tendere». Lo ha annunciato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, intervenendo ieri all'inaugurazione del nuovo...