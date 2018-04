Addio a Nardini il re della grappa che sapeva innovare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO BASSANO DEL GRAPPA Nella distilleria Nardini, con i suoi alambicchi, i paioli in rame e i lunghi banconi di legno, ciò che colpiva un tempo, più di oggi che la produzione si è trasferita fuori città, era l'odore forte dell'acquavite. Ne erano intrisi i tre piani, con le scale in legno e i locali di mura massicce, affacciati sul Ponte di Palladio (o degli Alpini), in cui si affaccendavano mescitori solerti. Una vera zaffata, non appena si apriva la porta, accoglieva il visitatore, rendendo indistinguibile la tagliatella dalla...