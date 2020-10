IL FENOMENO

VENEZIA Un'altra prova vera per il Mose. A dieci giorni dalla prima volta in cui l'enorme barriera si è alzata per proteggere Venezia da un'acqua alta che altrimenti avrebbe sommerso metà di campi e calli, domani potrebbe accadere di nuovo. Il condizionale è ancora d'obbligo. Ieri le previsioni davano una quota di marea di 135 centimetri alle 10.45 del mattino di giovedì. La soglia prevista per mettere in funzione il sistema di dighe mobili, in questo primo anno di sperimentazione, è di 130 (a regime, il progetto la abbassa a 110). Quindi, se le previsioni non cambieranno in modo significativo, domani le 78 paratoie gialle torneranno ad alzarsi per separare la laguna dal mare. Per questo la macchina del Mose si è già messa in moto: gli operativi sono stati mobilitati, in vista di un'altra giornata di lavoro che inizierà all'alba. «La procedura è stata avviata - conferma il provveditore alle opere pubbliche, Cinzia Zincone -. L'ultima parola, come l'altra volta, sarà presa sei ore prima del picco di marea. Ma già domani pomeriggio (oggi, ndr.), avremo un'idea più precisa della situazione». In questa fase la decisione di alzare il Mose tocca proprio al provveditore e al commissario per il Mose, Elisabetta Spitz, secondo una procedura d'emergenza che era stata approvata dal Comitato tecnico dello stesso Provveditorato due settimane fa, pochi giorni prima della prova del 3 ottobre. Una procedura che tiene conto di una macchina Mose ancora incompleta: gli impianti vanno finiti, così come i collegamenti che al momento sono garantiti dal ponte radio dell'Esercito... Per questo i tempi di sollevamento sono stati calcolati un po' larghi. Ma così il 3 ottobre la laguna era rimasta chiusa per nove ore, con ovvie ripercussione per il Porto che si era ritrovato con una fila di navi in mare.

STRINGERE I TEMPI

Di qui l'intenzione di stringere sui tempi delle operazioni. Il Provveditorato ci sta lavorando con Capitaneria e Porto, ma per domani la procedura resta quella della prima volta. Intanto a Venezia ci si chiede come sarà questa stagione di acque alte. Il 3 ottobre si era arrivati a 132 centimetri. Ora se prevedono 135. Quote importanti, che creano disagio in città, che non capitano (o capitavano) spesso. «Gli eventi sono sempre più frequenti, è vero - spiega il responsabile del Centro maree del Comune, Alvise Papa - ma è difficile dire qualcosa sulla stagione che ci attende. In questi giorni il problema non è l'estremizzazione dei fenomeni legati al cambiamento climatico, ma il fatto che abbiamo una marea astronomica alta, causata dall'innalzamento del livello del mare, e basta poco perché si verifichi un evento». Quella di domani dovrebbe essere un'acqua alta classica, causata da una perturbazione d'autunno, con bora e scirocco, come il 3 ottobre. Questo per le previsioni, poi si vedrà. (r. br.)

