VENEZIA Finirà che spunteranno le quote celesti. Non domani, sia chiaro, perché il mondo - la politica, l'economia, le istituzioni - è sempre saldamente e fortemente in mano al sesso che si usa definire forte. Ma un segnale c'è e arriva da Venezia, città che tra pochi mesi sarà chiamata alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale.

Posto che il sindaco uscente Luigi Brugnaro parte favorito (e pure lui ha scelto, ancora cinque anni fa, un colore rosa, il fucsia), le cronache delle ultime settimane hanno registrato l'inconcludenza del centrosinistra con candidati buttati nella mischia salvo poi farli ritirare. Solo che dopo il frullatore del totocandidati, in cui è finito anche il rettore di Ca' Foscari, è arrivata una inaspettata chiamata alle armi del gentil sesso. È vero che è da anni che l'ex sindaco Massimo Cacciari invoca per Venezia una donna, ma stavolta c'è chi l'ha battuto. Trattasi di Michele Savorgnano, origini friulane, veneziano d'adozione, fondatore del primo orto collettivo in città, che su ytali, il magazine online diretto da Guido Moltedo, ha lanciato la femmi-lista. Tutte e solo donne.

«La rottura con il passato - ha scritto Savorgnano - non è tanto la lista femminile ma il fatto che gli uomini di partito e di movimento (lento) si facciano da parte per una lista comune veramente civica e civile. Non un nome estratto come un coniglio dal cilindro ma un'idea diversa di città che parte dalle pulizie di casa (a cui spesso sono relegate le donne); ogni lavoro ben fatto inizia con una pulizia di fondo, per fare chiarezza, per dimostrare al committente (in questo caso i cittadini) che si hanno le idee chiare».

La femmi-lista nel pensiero di chi l'ha lanciata dovrebbe essere guidata «da una triade composta da una sindaca della Città di Venezia, una pro-sindaca della Terraferma e (novità assoluta) una pro-sindaca della Città d'acqua (che amo chiamare Arcipelago veneziano)». Una boutade? Non per i social, se è vero che su Facebook il dibattito è montato, con tanto di inviti a donne più o meno conosciute di farsi avanti e candidarsi, inserendo tra le arruolande anche l'attrice Ottavia Piccolo.

Tant'è, adesso è su una donna che punta il Pd. Autosospesosi il rettore Michele Bugliesi, per un giorno è circolato il nome del presidente uscente della Biennale Paolo Baratta, il quale ieri ha fatto diffondere una nota di cinque righe in cui dice che non se ne parla: «Ho dedicato parte della mia vita a Venezia, a cui vanno il mio affetto e la mia gratitudine, ma desidero subito chiarire che i programmi che posso ora considerare per me escludono la partecipazione a contese elettorali». L'aveva escluso anche nel 2014, qualcuno forse se n'era scordato. Comunque sia, adesso il centrosinistra starebbe puntando sull'imprenditrice Gabriella Chiellino. E la femmi-lista? Quella, per ora, agita solo i social.

