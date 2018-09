A Treviso e Padova controlli gratuiti dell'udito agli anziani nelle piazze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAVENEZIA Arriva in Veneto, a Treviso e Padova, la campagna nazionale contro i disturbi dell'udito Nonno Ascoltami - L'Ospedale in piazza. Domenica 30 settembre in piazza Aldo Moro a Treviso e domenica 14 ottobre in piazza delle Erbe a Padova, medici e tecnici audioprotesisti offriranno controlli gratuiti dell'udito per sensibilizzare i cittadini ad una nuova cultura della prevenzione e promuovere la salute dei cittadini. L'iniziativa è stata presentata ieri a Palazzo Ferro Fini dall'assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin...