IL RITROVAMENTO/1

TORCELLO (VENEZIA) Gli affreschi più antichi di Venezia sono a Torcello. Sono emersi nella basilica Santa Maria Assunta e risalgono al IX secolo.

La sensazionale scoperta, destinata a riscrivere la storia della città, è stata possibile in occasione dei restauri finanziati da Save Venice per oltre 800 mila euro e seguiti dall'architetto Paolo Tocchi. Gli affreschi erano rimasti celati sotto i mosaici della basilica, aggrappati a quasi 10 metri di altezza sulla superficie di uno dei più antichi frammenti di muratura conservati in laguna. Una rivelazione importante che rappresenta un tassello fondamentale per la ricostruzione della storia artistica non solo della chiesa di Torcello, ma di tutto l'alto Medioevo veneziano e adriatico. L'annuncio è stato dato ieri mattina nella sala di S. Apollonia a Venezia dal Patriarca Francesco Moraglia, da don Gianmatteo Caputo dell'ufficio beni culturali della curia, da Diego Calaon dell'Università Ca' Foscari (che ha diretto le analisi archeologiche) e dal direttore di Save Venice Melissa Conn.

I LAVORI DI RINFORZO

Gli affreschi sono stati individuati durante l'intervento conservativo sui prospetti esterni e interni dell'abside centrale e di quello del diaconicon durante i lavori di rinforzo delle murature antiche con misurate iniezioni di legante. Sbiaditi ma ben leggibili, hanno lasciato a bocca aperta gli addetti ai lavori. A Torcello finalmente si ha ora un'idea di come doveva apparire la chiesa prima che venisse realizzata la decorazione a mosaico dell'XI secolo. Gli affreschi, che non sono mai stati visti e quindi studiati, si trovano in alto, verso il tetto, al di sopra delle volte ed erano coperti da uno strato di macerie fin dal Medioevo. «I frammenti rinvenuti, che si limitano a pochi metri quadrati, sono fortemente compromessi da attività edilizie successive e dai segni di un forte sisma verificatosi nel XII secolo. - ha spiegato Diego Calaon - In un pannello in particolare si distingue il clipeo e il velo della Vergine Maria seduta su un trono e accompagnata da un'ancella. La debole traccia di un'altra aureola di un pannello vicino potrebbe inoltre suggerire la presenza di un angelo e quindi l'ipotesi che si tratti della scena dell'annunciazione». Ben definiti sono inoltre i tratti fisionomici della vergine e del suo velo impreziosito da ricami.

LA CERTEZZA

Sul lato opposto le pitture, eseguite dalla stessa mano, raccontano invece la vita di San Martino. Una certezza quest'ultima, visto che vicino al santo vi è scritto il nome. Ed è proprio grazie all'analisi delle iscrizioni, eseguite da Flavia de Rubeis, che si è potuti risalire alla datazione del IX secolo: «Sono dipinte con caratteri tipicamente alto-medievali e per la morfologia delle lettere sono di una medesima mano» ha detto. Un tempo i colori dovevano essere molto vividi e marcati, quasi a rilievo. Ora, prima che gli affreschi vengano consolidati, una pulitura dovrebbe ridare più colore alle immagini, anche se alcune risultano frammentarie per fenomeni di bio-deterioramento ma anche per la presenza di pipistrelli che frequentavano il sottotetto e che con le loro deiezioni e la loro decomposizione hanno scolorito brani di pittura. Gli affreschi appena scoperti sono in fase di studio e, visto che i lavori in basilica non sono finiti, gli esperti non escludono di trovare nuove sorprese in altre porzioni di chiesa. Reperti di grande valore che però non potranno mai essere visti dal pubblico: non è infatti possibile creare all'interno di questi varchi un percorso di visita in quanto gli affreschi, dopo esser stati consolidati e messi in sicurezza, andranno ricoperti con le macerie. Un'operazione necessaria per garantire il buono stato conservativo dei mosaici ed evitare possibili infiltrazioni. È così che l'edificio che si va delineando anziché avere legami artistici con l'Oriente sembra più aderire a riferimenti politico-culturali di stampo carolingio. Infatti un saggio di scavo nell'altare barocco del diaconicon ha raccolto importanti informazioni sulla cronologia delle fasi edilizie del complesso basilicale. Sono stati individuati due frammenti scolpiti pertinenti ad una decorazione architettonica databile al IX secolo. La chiesa come la conosciamo oggi avrebbe allora inglobato quella precedente risalente al VII secolo quasi raddoppiandone le dimensioni, ecco perché la basilica ora è così vicina a quel che resta del battistero.

Francesca Catalano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA