A spasso con il cane durante il servizio, comunale licenziata

LA SENTENZAVENEZIA Licenziamento confermato per l'ormai ex dipendente del Comune di Venezia, Ada Zaccariotto, che era stata pizzicata anche a portare a spasso il cane mentre risultava in servizio.Un caso di assenteismo che aveva fatto notizia, prima al centro di un'inchiesta penale conclusasi, nel 2017, con una sentenza di patteggiamento, a cui era seguito il procedimento che aveva portato al licenziamento della donna.Ebbene, ora ad occuparsi della vicenda è stato il Tribunale del lavoro, a cui l'ex dipendente era ricorsa proprio contro quel...