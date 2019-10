A Rocca Pietore il ringraziamento per la gara di solidarietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO È trascorso un anno dalla devastante tempesta che si è scatenata un anno fa segliendo come epicentro Rocca Pietore e il comprensorio agordino, causando in poche ore 110 milioni di euro di danni e abbattendo seicentomila alberi. E ieri a Rocca sono ritornati molti tra coloro che si mobilitarono fin dalle prime ore. Per ricordare guardando filmati che hanno riproposto le terribili scene di un anno fa di un territorio ferito profondamente, alternati alle testimonianze di quei protagonisti che nei loro settori specifici hanno diretto con...