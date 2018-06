CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Potrebbe essere a rischio la ripresa delle lezioni nella scuola primaria del Veneto. È l'allarme della Flc Cgil che mette sul tavolo dati preoccupanti: 2100 insegnanti in possesso del solo diploma magistrale prossime all'estromissione alle quali se ne aggiungono altre 650 che andranno in pensione. «La situazione del Veneto relativamente alla vicenda per i diplomati magistrali è particolarmente grave- avverte Marta Viotto, segretario generale della Flc Cgil regionale -. Stiamo parlando di 890 insegnanti di scuola primaria e...