A processo per minacce: serve l'interprete dal napoletano

IL CASOBELLUNO «AAA cercasi a Belluno interprete di napoletano stretto». Lo strano appello è scattato ieri mattina nel tribunale del capoluogo dolomitico dove si cercava disperatamente un perito per trascrivere delle registrazioni effettuate durante dei maltrattamenti in famiglia. L'emergenza si era venuta a creare con la rinuncia da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria che doveva giurare ieri mattina e accettare l'incarico. In realtà ha dato forfait, a causa di un altro impegno, e è stato necessario scandagliare tutto il palazzo...